Какие слова вам нужно использовать в вопросах о прошлых событиях а какие о событи??х в настоящем?
Английский язык
Какие слова вам нужно использовать в вопросах о прошлых событиях а какие о событи??х в настоящем?
Ответ(ы):
Гость:
Может быть имеется грамматика? в настоящем present continuous (мы наблюдаем действие, слова подсказки now), также может быть present simple (регулярные действия в настоящем, every day, every morning, every week, every year) в прошлом используется past simple и past continuous соответственно
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