Какие события и явлеия связанны со Смутой 1) проведение первого Земского собора 2) появление самозванца 3) восстание К. улавина 4) создание Избранной Рады 5) осада Смоленска поляками 6) восстание Хлопка

История

Какие события и явлеия связанны со Смутой 1) проведение первого Земского собора 2) появление самозванца 3) восстание К. улавина 4) создание Избранной Рады 5) осада Смоленска поляками 6) восстание Хлопка

Автор: Гость