Какие события и явлеия связанны со Смутой 1) проведение первого Земского собора 2) появление самозванца 3) восстание К. улавина 4) создание Избранной Рады 5) осада Смоленска поляками 6) восстание Хлопка

История
Какие события и явлеия связанны со Смутой 1) проведение первого Земского собора 2) появление самозванца 3) восстание К. улавина 4) создание Избранной Рады 5) осада Смоленска поляками 6) восстание Хлопка
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Появление самозванца; Осада Смоленска поляками; Восстание Хлопка
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