Какие из пар чисел (-1 ;1), (1/2;2/5), (-4;1) является решением уравнения 2x+5y-3=0?

Гость: Гость:

2x+5y-3=0 поставим значения 1)-8+5-3=0 -6=0 неправильно 2) -2+5-3=0 0=0 это правильно Ответ: (-1; 1) 2x+5y-3=0 здесь мы кажется решаем дискриминантом D=b^2-4ac a=2 b=5 c=3 теперь подставляем D=25-4*2*(-3)=25+24=49 x1=-b-корень из дискриминанта/2а D=49 x1=-5-корень из 49/2*2=-5-7/4=-12/4=-3 теперь найдем x2 x2=-b+корень из дискриминанта /2a x2=-5+корень из 49/2*2=-5+7/4=2/4=1/2