Під час охолодження тіла зменшуеться: а)кількість його молекул б)маса його моле??ул в)розмір його молекул г)швидкість руху його молекул Підскажіть будь-ласка

Физика
Під час охолодження тіла зменшуеться: а)кількість його молекул б)маса його моле??ул в)розмір його молекул г)швидкість руху його молекул Підскажіть будь-ласка
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Швидкість руху його молекул
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
И вот еще пожалуйста помогите 14. В каком варианте ответа указаны сложносочинённые предложения? (Знаки препинания не расставлены.) А. На дворе ...
Ответить
Математика
Запиши буквенное выражение с помощью которого можно вычислить периметр прямоуго??ьника длины сторон прямоугольника обозначь буквами а и б вычисли з...
Ответить
Математика
Составь уравнение найди неизвестное число. при увеличение одного числа на 400получится900
Ответить
География
Где находится первая географическая широта?!
Ответить
Окружающий мир
Подорожник,мак,ель,ландыш что объединяет все эти объекты?что здесь лишнее?почему?
Ответить