Під час охолодження тіла зменшуеться: а)кількість його молекул б)маса його моле??ул в)розмір його молекул г)швидкість руху його молекул Підскажіть будь-ласка
Физика
Під час охолодження тіла зменшуеться: а)кількість його молекул б)маса його моле??ул в)розмір його молекул г)швидкість руху його молекул Підскажіть будь-ласка
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Гость:
Швидкість руху його молекул
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