Запиши буквенное выражение, с помощью которого можно вычислить периметр прямоугольника. Длины сторон прямоугольника обозначать буквами a и b. Вычисли значение выражения, если a=215мм и b= 35мм.

Математика

Запиши буквенное выражение, с помощью которого можно вычислить периметр прямоугольника. Длины сторон прямоугольника обозначать буквами a и b. Вычисли значение выражения, если a=215мм и b= 35мм.

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