Запиши буквенное выражение, с помощью которого можно вычислить периметр прямоугольника. Длины сторон прямоугольника обозначать буквами a и b. Вычисли значение выражения, если a=215мм и b= 35мм.
Математика
Запиши буквенное выражение, с помощью которого можно вычислить периметр прямоугольника. Длины сторон прямоугольника обозначать буквами a и b. Вычисли значение выражения, если a=215мм и b= 35мм.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=(a+b)x2=с P=(215+35)х2=500(мм)
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