И вот еще пожалуйста помогите 14. В каком варианте ответа указаны сложносочинённые предложения? (Знаки препинания не расставлены.) А. На дворе стоял первый день нового года да и он уж клонился к закату. Б. Мы подождали пока ...

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И вот еще пожалуйста помогите 14. В каком варианте ответа указаны сложносочинённые предложения? (Знаки препинания не расставлены.) А. На дворе стоял первый день нового года да и он уж клонился к закату. Б. Мы подождали пока с парома выгрузили машины. В. Монолитная стена на фоне осеннего леса производила удручающее однако сильное впечатление. Г. Молодой месяц низко висел над лесом и нежный свет его блестел в дождевых каплях. 1) А, В 2) Б, Г 3) Б, В 4) А, Г 15. В каком случае даны союзы, которые могут связывать части сложносочиненного предложения? 1) что, если, когда 2) зато, однако 3) потому что, в связи с тем что, оттого что 4) как, хотя 16. В каком случае части сложносочиненного предложения связаны соединительным союзом? 1) Митя спал с незавешенными окнами, и сад и луна всю ночь смотрели в них. 2) С утра был туман, но к завтраку погода разгулялась. 3) То за соседним кустом начнет кричать коростель, то с пушечным выстрелом ударит пудовая рыба. 4) Ни о чем не хочется думать, или бродят мысли и воспоминания, смутные, неясные, как сон. 17. В каком случае части сложносочиненного предложения связаны разделительным союзом? 1) Блестело море, все в ярком свете, и грозно волны о камень бились. 2) Лишь сердце стучит, да песня звучит, да тихо рокочет струна. 3) Ни калина не растет между ними, ни трава не зеленеет. 4) Ты либо слушай, либо пускай другие слушают. 18. В каком случае части сложносочиненного предложения связаны противительным союзом? 1) Корень учения горек, зато плоды его сладки. 2) Не то птица летит, не то дождь шумит. 3) Лицо ее было бледно, слегка раскрытые губы тоже побледнели. 4) Этот художник талантлив, и тем не менее картины его тебя не трогают.

Автор: Гость