Люди помогите со 2 и 4 пожалуйста мне до завтра надо(
Алгебра
Люди помогите со 2 и 4 пожалуйста мне до завтра надо(
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Получается 27/50 №2 так как у тебя дробь а =2.5 , х=-0,2 состовляешь дробь потом умножаешь и знаменатель и числитель на сто потому ,что у тебя по два знака после запятой что в числителе что в знаменателе и дальше там все просто удачи!!!
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