Люди помогите со 2 и 4 пожалуйста мне до завтра надо(

Гость: Гость:

Получается 27/50 №2 так как у тебя дробь а =2.5 , х=-0,2 состовляешь дробь потом умножаешь и знаменатель и числитель на сто потому ,что у тебя по два знака после запятой что в числителе что в знаменателе и дальше там все просто удачи!!!