В клетке находятся фазаны и кролики.известно,что у них 35 голов и 94 ноги.сколько кроликов и фазанов???? помогите

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Пусть в клетке находятся х фазанов и у кроликов. Составим систему уравнений {x+y=35 {2x+4y=94 Сократим на 2 второе уравнение, получим {x+2y=47 Из второго уравнения вычтем первое, получим у=12 тогда х=35-у=35-12=23 Ответ: в клетке 23 фазана и 12 кроликов