Помогите надо выписать синонимы из стихотворения зябнет осинка дрожит на ветру с??ынет на солнышке мёрзнет в жару помогите пожалуйста !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Русский язык

Помогите надо выписать синонимы из стихотворения зябнет осинка дрожит на ветру с??ынет на солнышке мёрзнет в жару помогите пожалуйста !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Автор: Гость