Помогите надо выписать синонимы из стихотворения зябнет осинка дрожит на ветру с??ынет на солнышке мёрзнет в жару помогите пожалуйста !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Русский язык
Помогите надо выписать синонимы из стихотворения зябнет осинка дрожит на ветру с??ынет на солнышке мёрзнет в жару помогите пожалуйста !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зябнет осинка, Дрожит на ветру, Стынет на солнышке, Мёрзнет в жару. Дайте осинке Пальто и ботинки – Надо согреться Бедной осинке.
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