Помогите надо выписать синонимы из стихотворения зябнет осинка дрожит на ветру с??ынет на солнышке мёрзнет в жару помогите пожалуйста !!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Помогите надо выписать синонимы из стихотворения зябнет осинка дрожит на ветру с??ынет на солнышке мёрзнет в жару помогите пожалуйста !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зябнет осинка,  Дрожит  на ветру,  Стынет на солнышке,  Мёрзнет в жару.  Дайте осинке  Пальто и ботинки –  Надо согреться  Бедной осинке.
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