Правописание безударных падежных окончаний существительных 10 слов

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Правописание безударных падежных окончаний существительных 10 слов
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Станция — у станц ии (после  И, Р.п.), к станции (Д.п.), на станц ии ( П.п.).  Мария — у Мар ии (после  И, Р.п.), к Мар ии (Д.п.), о Мар ии (П.п.).  Гербарий — о гербар ии (после  И, П.п.).  Евгений — на Евген ии (после  И, П.п.).  Знание — о знан и и (после  И, П.п.).  Внимание - во вниман ии (после  И, П.п.).  Знамя — у знамен и (на  -мя, Р.п.), к знамени (Д.п.), на знамен и (П.п.).  Пламя — у пламен и (на  -мя, Р.п.), к пламени (Д.п.), в пламен и (П.п.).

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