Правописание безударных падежных окончаний существительных 10 слов

Гость: Гость:

Станция — у станц ии (после И, Р.п.), к станции (Д.п.), на станц ии ( П.п.). Мария — у Мар ии (после И, Р.п.), к Мар ии (Д.п.), о Мар ии (П.п.). Гербарий — о гербар ии (после И, П.п.). Евгений — на Евген ии (после И, П.п.). Знание — о знан и и (после И, П.п.). Внимание - во вниман ии (после И, П.п.). Знамя — у знамен и (на -мя, Р.п.), к знамени (Д.п.), на знамен и (П.п.). Пламя — у пламен и (на -мя, Р.п.), к пламени (Д.п.), в пламен и (П.п.).