Какие требования к обеспечению безопасности необходимо учитывать при подготовке к активному отдыху на природе?
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Какие требования к обеспечению безопасности необходимо учитывать при подготовке к активному отдыху на природе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выбором благоприятного времени годасуток для проведения тур мероприятия Рациональным проектированием трассы тур маршрута Учетом погодных особенностей района Сооружением на трассах тур маршрутов укрытий от непогоды Оснащением помещений и транспортных мест устройством кондиционирования, дезодорации воздуха (освежения), отоплением, автомотическим контролем и сигнализацией Обеспечением соответствующей экипировки туристов, включая средства индивидуальной защиты Своевременным информированием туриста о реальных и прогнозируемых условий на маршруте (климатические условие, перепады высот)
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