Какие требования к обеспечению безопасности необходимо учитывать при подготовке к активному отдыху на природе?

Гость: Гость:

 Выбором благоприятного времени годасуток для проведения тур мероприятия  Рациональным проектированием трассы тур маршрута  Учетом погодных особенностей района  Сооружением на трассах тур маршрутов укрытий от непогоды  Оснащением помещений и транспортных мест устройством кондиционирования, дезодорации воздуха (освежения), отоплением, автомотическим контролем и сигнализацией  Обеспечением соответствующей экипировки туристов, включая средства индивидуальной защиты  Своевременным информированием туриста о реальных и прогнозируемых условий на маршруте (климатические условие, перепады высот)