Какие условия могут оказывать на испарение воды растениям

Биология
Какие условия могут оказывать на испарение воды растениям
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1 пасмурные дни.2 солнечный день  .3 открытое место  .4 лес  .5 тихая погода(без ветра)  .6 ветренная погода  7 холодная погода .8 жаркая погода 
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