Какие условия могут оказывать на испарение воды растениям
Биология
Какие условия могут оказывать на испарение воды растениям
Ответ(ы):
Гость:
1 пасмурные дни.2 солнечный день .3 открытое место .4 лес .5 тихая погода(без ветра) .6 ветренная погода 7 холодная погода .8 жаркая погода
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