Какие водоймы называются пресными??? Назавите виды пресных водойм????
История
Какие водоймы называются пресными??? Назавите виды пресных водойм????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пресные-водоёмы которые не имеют солей. Например:пруд,озеро,река.
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