Какие вопросы по содержанию произведения Платонова "Цветок на земле" ты бы задал своим друзьям?Срочно помогите 59мин. осталось до звонка
Литература
Какие вопросы по содержанию произведения Платонова "Цветок на земле" ты бы задал своим друзьям?Срочно помогите 59мин. осталось до звонка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что подарил Афоня деду? Почему дед Тит много спал? Что делал цветок с мертвой землей? Кто такие пахари? Где отец Афони? Что решил сделать Афоня, если умрет дед? Зачем Афоня собрал желтые цветы?
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