Какие вопросы по содержанию произведения Платонова "Цветок на земле" ты бы задал своим друзьям?Срочно помогите 59мин. осталось до звонка

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Что подарил Афоня деду? Почему дед Тит много спал? Что делал цветок с мертвой землей? Кто такие пахари? Где отец Афони? Что решил сделать Афоня, если умрет дед? Зачем Афоня собрал желтые цветы?