Ребята вопрос как нарисовать задание внесу задание : нарисуйте о чувствах поэтов и оформить на листе

Литература
Ребята вопрос как нарисовать задание внесу задание : нарисуйте о чувствах поэтов и оформить на листе
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно нарисовать несколько чувств .разделите лист на 4 части и нарисуйте в одной части красками например закат это будет грусть тоска или море шторм это гнев или спокойствие и т. д.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Бессоюзное сложное предложения это...?
Ответить
География
Сколько лет городу Берген, который, находится в Норвегий
Ответить
Русский язык
Подобрать эпитеты к слову сапоги и джинсы
Ответить
Русский язык
Вставь пропущенные знаки препинания В долинах рек лежат заливные луга .Там растут ценные кормовые травы.Это клевер лисохвост мышинный горошек. Они ...
Ответить
Математика
Целых чисел на координатной прямой между числами -15,6 и 17,1 расположено всего :
Ответить