Ребята вопрос как нарисовать задание внесу задание : нарисуйте о чувствах поэтов и оформить на листе
Литература
Ребята вопрос как нарисовать задание внесу задание : нарисуйте о чувствах поэтов и оформить на листе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно нарисовать несколько чувств .разделите лист на 4 части и нарисуйте в одной части красками например закат это будет грусть тоска или море шторм это гнев или спокойствие и т. д.
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