Помогите, пожалуйста, с АЛГЕБРОЙ - теория ВЕРОЯТНОСТИ. Из 25 билетов по геометрии ??ндрей не успел подготовить 2 первых и 3 последних билета. Какова вероятность того, что ему достанется подготовленный билет? не понял тему ...

Алгебра

Помогите, пожалуйста, с АЛГЕБРОЙ - теория ВЕРОЯТНОСТИ. Из 25 билетов по геометрии ??ндрей не успел подготовить 2 первых и 3 последних билета. Какова вероятность того, что ему достанется подготовленный билет? не понял тему и вот теперь ... Спасибо)

Автор: Гость