Помогите, пожалуйста, с АЛГЕБРОЙ - теория ВЕРОЯТНОСТИ. Из 25 билетов по геометрии ??ндрей не успел подготовить 2 первых и 3 последних билета. Какова вероятность того, что ему достанется подготовленный билет? не понял тему ...

Алгебра
Помогите, пожалуйста, с АЛГЕБРОЙ - теория ВЕРОЯТНОСТИ. Из 25 билетов по геометрии ??ндрей не успел подготовить 2 первых и 3 последних билета. Какова вероятность того, что ему достанется подготовленный билет? не понял тему и вот теперь ... Спасибо)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2+3 =5 - количество неподготовленных билетов 25 - 5 = 20 -количество  подготовленных р = 20/25 = 4/5 =0,8 - вероятность того, что достанется подготовленный билет
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Ребята вопрос как нарисовать задание внесу задание : нарисуйте о чувствах поэтов и оформить на листе
Ответить
Русский язык
Бессоюзное сложное предложения это...?
Ответить
География
Сколько лет городу Берген, который, находится в Норвегий
Ответить
Русский язык
Подобрать эпитеты к слову сапоги и джинсы
Ответить
Русский язык
Вставь пропущенные знаки препинания В долинах рек лежат заливные луга .Там растут ценные кормовые травы.Это клевер лисохвост мышинный горошек. Они ...
Ответить