Помогите, пожалуйста, с АЛГЕБРОЙ - теория ВЕРОЯТНОСТИ. Из 25 билетов по геометрии ??ндрей не успел подготовить 2 первых и 3 последних билета. Какова вероятность того, что ему достанется подготовленный билет? не понял тему ...
Алгебра
Помогите, пожалуйста, с АЛГЕБРОЙ - теория ВЕРОЯТНОСТИ. Из 25 билетов по геометрии ??ндрей не успел подготовить 2 первых и 3 последних билета. Какова вероятность того, что ему достанется подготовленный билет? не понял тему и вот теперь ... Спасибо)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2+3 =5 - количество неподготовленных билетов 25 - 5 = 20 -количество подготовленных р = 20/25 = 4/5 =0,8 - вероятность того, что достанется подготовленный билет
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Ребята вопрос как нарисовать задание внесу задание : нарисуйте о чувствах поэтов и оформить на листе
Русский язык
Русский язык