Какие встречи прогулки будут у вас в классе во время каникул. Напиши объявление
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Какие встречи прогулки будут у вас в классе во время каникул. Напиши объявление
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня недавно была такая задача.Тебе возможно в дневник приклеили бумажку на которой напечатаны кружки их названия и время когда нужно приходить в школу на эти кружки.Можешь написать про эти кружки.Я например написала про них. Если у тебя нет такой бумажки в дневнике,то ты можешь придумать что нибудь самому(самой).А про что,решать тебе.
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