Какие встречи прогулки будут у вас в классе во время каникул. Напиши объявление

Гость: Гость:

У меня недавно была такая задача.Тебе возможно в дневник приклеили бумажку на которой напечатаны кружки их названия и время когда нужно приходить в школу на эти кружки.Можешь написать про эти кружки.Я например написала про них. Если у тебя нет такой бумажки в дневнике,то ты можешь придумать что нибудь самому(самой).А про что,решать тебе.