Составь с каждым из глаголов словосочетание. ненавидеть невзлюбить неволить негодовать недоумевать
Русский язык
Составь с каждым из глаголов словосочетание. ненавидеть невзлюбить неволить негодовать недоумевать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
что? х -----------↓ Ненавидеть зло. кого? х ---------------↓ Невзлюбить падчерицу . кого? х ----------↓ Неволить крестьян. о чём? х-----------↓ Негодовать о погоде. чему? х-----------↓ Недоумевать мнению соседки.
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