Составь с каждым из глаголов словосочетание. ненавидеть невзлюбить неволить негодовать недоумевать

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Составь с каждым из глаголов словосочетание. ненавидеть невзлюбить неволить негодовать недоумевать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
               что?          х -----------↓ Ненавидеть зло.              кого?      х ---------------↓ Невзлюбить падчерицу .            кого?       х ----------↓ Неволить крестьян.           о чём?         х-----------↓ Негодовать о погоде.              чему?           х-----------↓ Недоумевать мнению соседки.
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