Составь с каждым из глаголов словосочетание. ненавидеть невзлюбить неволить негодовать недоумевать

Гость: Гость:

что? х -----------↓ Ненавидеть зло. кого? х ---------------↓ Невзлюбить падчерицу . кого? х ----------↓ Неволить крестьян. о чём? х-----------↓ Негодовать о погоде. чему? х-----------↓ Недоумевать мнению соседки.