Составь все двузначные числа, сумма цифр которых равна 15

Математика
Составь все двузначные числа, сумма цифр которых равна 15
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96, 87, 78, 69.......
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