Помогите сочинить сказку в которой главными героями были бы растения

Гость: Гость:

Жил был жёлтенький одуванчик.Жил он прямо посередине двора.Его никто не любил,все считали его сорняком.Одуванчик очень обижался на людей за это он хотел показать людям что он может.и вот однажды рядом с ним построили клумбу и посадили в ней красную розу.Роза оказалась очень мудрой и тогда одуванчик решил спросить у неё совета -Роза,а роза подскажи мне что делать... -А в чём твоя беда одуванчик? -Да вот, люди злые сорняком обзываются,вырвать хотят,не видят меня с лучшей стороны.А мне хочется им показать что даже обычный одуванчик может быть таким прекрасным хотя-бы как обыкновенная полевая ромашка. Призадумалась мудрая роза,а потом наконец сказала: -Не бойся одуванчик,ещё время твоё не пришло но скоро будет.Ты подожди немного а время само покажет.Сможешь ты ещё миру показаться с лучшей стороны. Одуванчик конечно не понял её слов,но поблагодарил розу и стал ждать... Через месяц одуванчик уже перестал быть жёлтым,а стал белым как маленькое,пушистое облако.Теперь все люди говорили не -Ох! Опять сорняк появился! а -Ухты! Какой красивый одуванчик! Вот теперь одуванчик понял слова старой розы.Вдруг подул лёгкий ветерок и сдул семена одуванчика с него.Теперь эти семена будут долго лететь по воздуху как маленькие парашутисты,и когда они приземлятся на землю то очень скоро на том месте появится такой же большой,красивый одуванчик. (уже не к сказке)можете укоротить если длина сказки не понравится.)))