Используют готовые органические вещества для питания 1) пшеница 2)заяц 3) сосна 4) папоротник Характерны только для животных признак 1) Создают органические вещества из не ограничен ских веществ 2) Питаются готовыми орга...
Биология
Используют готовые органические вещества для питания 1) пшеница 2)заяц 3) сосна 4) папоротник Характерны только для животных признак 1) Создают органические вещества из не ограничен ских веществ 2) Питаются готовыми органическими веществами 3) Всасывается растворённый в воде минеральные соли 4) Всасывает растворённый в воде органические вещества
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Готовые органические вещества используют - ответ 2) заяц Характерны для животных - ответ 2) питаются готовыми органическими веществами
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