1. Откуда мы обычно получаем энергию? 2. Как зависит быстрота нагревания разных тел одинаковой массы от удельной теплоемкости? 3. Что происходит с внутренней энергией замкнутой системы тел при теплопередаче?

Физика
1. Откуда мы обычно получаем энергию? 2. Как зависит быстрота нагревания разных тел одинаковой массы от удельной теплоемкости? 3. Что происходит с внутренней энергией замкнутой системы тел при теплопередаче?
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Гость:
Энергию мы получаем от движения
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