1. Откуда мы обычно получаем энергию? 2. Как зависит быстрота нагревания разных тел одинаковой массы от удельной теплоемкости? 3. Что происходит с внутренней энергией замкнутой системы тел при теплопередаче?

Физика

1. Откуда мы обычно получаем энергию? 2. Как зависит быстрота нагревания разных тел одинаковой массы от удельной теплоемкости? 3. Что происходит с внутренней энергией замкнутой системы тел при теплопередаче?

Автор: Гость