Прошу миленькие помогите пожалуйста!)) 1. В каком ряду все слова архаизмы? - 1) Лик, ведать, узреть. 2)Гривенник, дисплей, почивать. 3) Очи, аршин, уста..)) 2.В каком ряду все слова неологизмы? - 1) Рунет, блогер, брейк-данс. 2...

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Прошу миленькие помогите пожалуйста!)) 1. В каком ряду все слова архаизмы? - 1) Лик, ведать, узреть. 2)Гривенник, дисплей, почивать. 3) Очи, аршин, уста..)) 2.В каком ряду все слова неологизмы? - 1) Рунет, блогер, брейк-данс. 2) Скейт, роуминг, ремейк. 3) Флэшка, министр, бестселлер...))) 3. В каком ряду все слова с чередующейся гласной в корне? - 1) Растущий, уровень, водоросли. 2) Подсочил, долина, озарение. 3) Удивительный, зоревать, равнина))) В заранее спасибки!!!
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