Посдедовательность задана формулой сn=n^2-1 какое число является членом этой последовательности?
Алгебра
Посдедовательность задана формулой сn=n^2-1 какое число является членом этой последовательности?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если n=1, то с1=1^2-1=0 если n=2, то с2=2^2-1=3 если n=3, то с3=3^2-1=8 и так далее
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