Посдедовательность задана формулой сn=n^2-1 какое число является членом этой последовательности?

Алгебра
Посдедовательность задана формулой сn=n^2-1 какое число является членом этой последовательности?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если n=1, то с1=1^2-1=0 если n=2, то с2=2^2-1=3 если n=3, то с3=3^2-1=8 и так далее
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Разобрать слово по составу развеселая
Ответить
История
Каковы особенности внешней политики древнерусского государства по отношению к е??ропейским государствам
Ответить
Русский язык
Помогите,какой падеж у слова заяц
Ответить
Русский язык
Синтактический разбор предложения сделать Это было необыкновенное осеннее небо
Ответить
Физика
Идеальный колебательный контур содержит катушку индуктивностью L =2,0 мГн и плоски?? конденсатор, площадь каждой обкладки которого S = 20 см^2, а р...
Ответить