Разобрать слово по составу развеселая

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Разобрать слово по составу развеселая
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Развеселая: раз - приставка; весел - корень; ая - окончание. 
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