Разобрать слово по составу развеселая
Русский язык
Разобрать слово по составу развеселая
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Развеселая: раз - приставка; весел - корень; ая - окончание.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Каковы особенности внешней политики древнерусского государства по отношению к е??ропейским государствам
Русский язык
Русский язык
Физика
Идеальный колебательный контур содержит катушку индуктивностью L =2,0 мГн и плоски?? конденсатор, площадь каждой обкладки которого S = 20 см^2, а р...