Прочитать и написать краткий пересказ!Срочно!
География
Прочитать и написать краткий пересказ!Срочно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Победа над эпидемиями. Вы уже знаете об болезнях Чёрная смерть, Оспа,чума которые унесли много жизней. Теперь наука умеет справляется с этими болезнями. Английский врач Эдуард Дженнер после многих наблюдений пришёл к выводу что доярки когда заражается кровью оспой в лёгкой форме быстро из лечились и больше не болели.У них вырабатывался иммунитет к оспе. Он сделал риск и врач разрезал ранку и капнул кровь заболевший оспой корове.
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Сложите пожалуйста предложение с словосочетанием "понівечені дерва" Срочно нуж??о ! Помогите пожалуйста )!!!
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