Установите верную последовательность стадий антропогенеза

Гость: Гость:

1. Предгоминидная: Австралопитек – Прямохождение, использование различных предметов. Человек умелый- Изготовление орудий труда (чопперы). 2. Архантропы (древнейшие люди): Человек прямоходящий и Человек гейдельбергский - Речь (примитивная, состоящая из отдельных выкриков). Простые формы коллективной деятельности, поддержание огня. 3. Палеоантропы (древние люди): Человек неандерталец – Речь (продвинутые формы типа лепета). Сложные формы коллективной деятельности (загонная охота), забота о ближних. Добывание огня. 4. Неоантропы (новые люди): Человек разумный – Настоящая речь. Мышление, искусство. Развитие сельского хозяйства, ремесел, религии.