Установите верную последовательность стадий антропогенеза
Биология
Установите верную последовательность стадий антропогенеза
Ответ(ы) на вопрос:
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1. Предгоминидная: Австралопитек – Прямохождение, использование различных предметов. Человек умелый- Изготовление орудий труда (чопперы). 2. Архантропы (древнейшие люди): Человек прямоходящий и Человек гейдельбергский - Речь (примитивная, состоящая из отдельных выкриков). Простые формы коллективной деятельности, поддержание огня. 3. Палеоантропы (древние люди): Человек неандерталец – Речь (продвинутые формы типа лепета). Сложные формы коллективной деятельности (загонная охота), забота о ближних. Добывание огня. 4. Неоантропы (новые люди): Человек разумный – Настоящая речь. Мышление, искусство. Развитие сельского хозяйства, ремесел, религии.
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