Синтактический разбор предложения сделать Это было необыкновенное осеннее небо
Русский язык
Синтактический разбор предложения сделать Это было необыкновенное осеннее небо
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(повествовательное, невосклицательное, простое, рапространенное)
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