Сложите пожалуйста предложение с словосочетанием "понівечені дерва" Срочно нуж??о ! Помогите пожалуйста )!!!

Гость: Гость:

і ось одного разу перед новим роком ялинку хтось зрубав.зрубав не біля кореня а забрав юну пухнасту верхівку.понівечене дерево стояло у дворі, безпорадно розпластавши залишилися нижні гілки.люди довго дивилися на ялину,не вірячи своїм очам.дивилися з болем,страхом,гнівом...