Сложите пожалуйста предложение с словосочетанием "понівечені дерва" Срочно нуж??о ! Помогите пожалуйста )!!!

Українська мова
Сложите пожалуйста предложение с словосочетанием "понівечені дерва" Срочно нуж??о ! Помогите пожалуйста )!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
і ось одного разу перед новим роком ялинку хтось зрубав.зрубав не біля кореня а забрав юну пухнасту верхівку.понівечене дерево стояло у дворі, безпорадно розпластавши залишилися нижні гілки.люди довго дивилися на ялину,не вірячи своїм очам.дивилися з болем,страхом,гнівом...
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