Каковы особенности внешней политики древнерусского государства по отношению к е??ропейским государствам

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В эпоху Ярослава Мудрого направления внешней политики значительно расширились. Ярослав ведет интенсивную внешнеполитическую деятельность, скрепляя своих дочерей Елизавету, Анастасию и Анну брачными узами с представителями правящих династий других государств - Норвежского, Венгерского и Французского королей, при этом он сам состоял в браке с дочерью короля Швеции. Его сестра Добронега стала женой польского короля, а сын Изяслав женился на сестре последнего. За этими брачными союзами скрывались важные политические планы и расчеты, хитросплетения международной политики. В правление княгини Ольги внешние военные походы прекращаются. В отношениях с Византией наступает период наращивания дипломатической активности. Княгиня лично посещает Константинополь в 957 г. и во время этого визита принимает крещение, что способствовало укреплению союзных отношений между двумя странами.