Идеальный колебательный контур содержит катушку индуктивностью L =2,0 мГн и плоски?? конденсатор, площадь каждой обкладки которого S = 20 см^2, а расстояние между ними d = 1,0 мм, Определите диэлектрическую проницаемость среды,...

Физика

Идеальный колебательный контур содержит катушку индуктивностью L =2,0 мГн и плоски?? конденсатор, площадь каждой обкладки которого S = 20 см^2, а расстояние между ними d = 1,0 мм, Определите диэлектрическую проницаемость среды, заполняющей пространство обкладками, если максимальное значение силы тока в контуре Io = 12 мA, а максимальное значение напряжения Uo = 10 B.

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