Идеальный колебательный контур содержит катушку индуктивностью L =2,0 мГн и плоски?? конденсатор, площадь каждой обкладки которого S = 20 см^2, а расстояние между ними d = 1,0 мм, Определите диэлектрическую проницаемость среды,...
Физика
Идеальный колебательный контур содержит катушку индуктивностью L =2,0 мГн и плоски?? конденсатор, площадь каждой обкладки которого S = 20 см^2, а расстояние между ними d = 1,0 мм, Определите диэлектрическую проницаемость среды, заполняющей пространство обкладками, если максимальное значение силы тока в контуре Io = 12 мA, а максимальное значение напряжения Uo = 10 B.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Энергия магнитного поля, запасенная в катушке индуктивности: Wм = L*I²/2 Энергия электрического поля, запасенная конденсатором: Wэ = С*U²/2 По закону сохранения энергии: L*I²/2=C*U²/2 Отсюда емкость; C = L*I²/U² = 2*10⁻³*(12*10⁻³ / 10)² ≈ 3*10⁻⁹ Ф С другой стороны, емкость можно вычислить по формуле: C=ε*ε₀*S/d Отсюда диэлектрическая проницаемость: ε=С*d/(ε₀*S) = 3*10⁻⁹*1*10⁻³ / (8,85*10⁻¹²*20*10⁻⁴) ≈ 170 Изолятором служит КЕРАМИКА КОНДЕНСАТОРНАЯ, имеющая большую диэлектрическую проницаемость (ε ÷10-200)
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