Помогите,какой падеж у слова заяц
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Помогите,какой падеж у слова заяц
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В предложении или просто?Если просто то им.п потому что :заяц-кто?что?
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