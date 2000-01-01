Составте словосочетания,используя в них порядковые числительные в родительном и предложном падежах. Слова:360 (сантиметр),2000 (литр),1830 (килограмм),78 (миллиметр ),783 (грамм),3000000 (километр),2000000000 (километр),444 (це...

Гость: Гость:

Триста шестидесятого сантиметра, о двухтысячном литре, о тысяча восемьсот тридцатом килограмме, у семьдесят восьмого миллиметра, без семьсот восемьдесят третьего грамма, трёхмиллионного километра, о двухмиллиардном километре, о четыреста сорок четвёртом центнере, восьмитысячного гектара, о сорока пяти сотках, девятнадцать тысяч семьсот семьдесят седьмого пуда.