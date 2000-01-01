Составте словосочетания,используя в них порядковые числительные в родительном и предложном падежах. Слова:360 (сантиметр),2000 (литр),1830 (килограмм),78 (миллиметр ),783 (грамм),3000000 (километр),2000000000 (километр),444 (це...

Русский язык
Составте словосочетания,используя в них порядковые числительные в родительном и предложном падежах. Слова:360 (сантиметр),2000 (литр),1830 (килограмм),78 (миллиметр ),783 (грамм),3000000 (километр),2000000000 (километр),444 (центнер),8000 (гектар),45 (сотка),19777 (пуд).
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Триста шестидесятого сантиметра, о двухтысячном литре, о тысяча восемьсот тридцатом килограмме, у семьдесят восьмого миллиметра, без семьсот восемьдесят третьего грамма, трёхмиллионного километра, о двухмиллиардном километре, о четыреста сорок четвёртом центнере, восьмитысячного гектара, о сорока пяти сотках, девятнадцать тысяч семьсот семьдесят седьмого пуда.
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