Начертите угол мнк и проведите лучи на и нб между его сторонами запешите все образовавшиеся углы

Математика
Начертите угол мнк и проведите лучи на и нб между его сторонами запешите все образовавшиеся углы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол мна, угол мнб, угол анб, угол анк, угол бнк
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