Начертите угол мнк и проведите лучи на и нб между его сторонами запешите все образовавшиеся углы
Математика
Начертите угол мнк и проведите лучи на и нб между его сторонами запешите все образовавшиеся углы
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Угол мна, угол мнб, угол анб, угол анк, угол бнк
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