Какое склонение у слова педали.
Русский язык
Какое склонение у слова педали.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 склонение.от слово педаль ,ж.р
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