Перакладите словы з рускай мовы на беларускую.величина.выключатель.компьютер.лужица.вихрь
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Перакладите словы з рускай мовы на беларускую.величина.выключатель.компьютер.лужица.вихрь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Величыня, выключальник,камп'ютар, лужынка, вихор
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