Сколько существует чётных двух значных натуральных чисел а сколько таких же нечё??ных чисел

Математика
Сколько существует чётных двух значных натуральных чисел а сколько таких же нечё??ных чисел
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
49 чётных 50 не четных
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