Сколько существует чётных двух значных натуральных чисел а сколько таких же нечё??ных чисел
Математика
Сколько существует чётных двух значных натуральных чисел а сколько таких же нечё??ных чисел
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Гость:
49 чётных 50 не четных
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