Как читать повесть "Белый Бим черное Ухо" и не плакать?!...Как вы читали,как сдерживали слезы...лчень жалко..

Литература
Как читать повесть "Белый Бим черное Ухо" и не плакать?!...Как вы читали,как сдерживали слезы...лчень жалко..
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На мой взгляд,произведения,в которых что-то случается с животными вообще без слёз ни один человек не прочтёт.. 
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