Пачка сливочного масла стоит 120 рублей пенсеонерам магазин делает скидку 5% сколько рублей заплатит пенсионер за пачку масла?

Математика
Пачка сливочного масла стоит 120 рублей пенсеонерам магазин делает скидку 5% сколько рублей заплатит пенсионер за пачку масла?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120 рублей = 1 рублей 20 копеек - 1% 1 рубль 20 копеек х 5% = 6 рублей 120-6=114(рублей) платят пинсионеры
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