Есть ли сложносокращенные слова? а) у местоимений б) у числительных в) у служебной части речи при утвердительном ответе привести два примера на каждый пример
Русский язык
Есть ли сложносокращенные слова? а) у местоимений б) у числительных в) у служебной части речи при утвердительном ответе привести два примера на каждый пример
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У числительных:мну числительных:сороконожка, тысячелетие
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