Есть ли сложносокращенные слова? а) у местоимений б) у числительных в) у служебной части речи при утвердительном ответе привести два примера на каждый пример

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Есть ли сложносокращенные слова? а) у местоимений б) у числительных в) у служебной части речи при утвердительном ответе привести два примера на каждый пример

Автор: Гость