ПОЖАААААААААААААЛУЙСТААААААААА не ВЫХОДИТЕ С ВОПРОСА Я УЖЕ весь день жду ответ п??жалуйста помогите мнееее решите пожалуйста очень срочно! 1)-√2sin(2x+пи/4)=√6/2 2)3cos(-9x+72градуса) = -3/√2 3) √3tg(пи/6-3/4x)=-1

Математика

ПОЖАААААААААААААЛУЙСТААААААААА не ВЫХОДИТЕ С ВОПРОСА Я УЖЕ весь день жду ответ п??жалуйста помогите мнееее решите пожалуйста очень срочно! 1)-√2sin(2x+пи/4)=√6/2 2)3cos(-9x+72градуса) = -3/√2 3) √3tg(пи/6-3/4x)=-1

Автор: Гость