ПОЖАААААААААААААЛУЙСТААААААААА не ВЫХОДИТЕ С ВОПРОСА Я УЖЕ весь день жду ответ п??жалуйста помогите мнееее решите пожалуйста очень срочно! 1)-√2sin(2x+пи/4)=√6/2 2)3cos(-9x+72градуса) = -3/√2 3) √3tg(пи/6-3/4x)=-1
Математика
ПОЖАААААААААААААЛУЙСТААААААААА не ВЫХОДИТЕ С ВОПРОСА Я УЖЕ весь день жду ответ п??жалуйста помогите мнееее решите пожалуйста очень срочно! 1)-√2sin(2x+пи/4)=√6/2 2)3cos(-9x+72градуса) = -3/√2 3) √3tg(пи/6-3/4x)=-1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 sin(2x+pi/4)+sqrt 2=0 sin(2x+pi/4)=-sqrt2/2 2x+pi/4=(-1^k+1)pi/4+kpi, k принадлежит к целым числам. 2х=(1-^k+1)pi/4+kpi, k принадлежит к целым числам. x=(-1^k+1)pi/8-pi/8+kpi/2, k принадлежит целым числам.
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