Периметр треугольника ABC равен 62 см. BC=17 см,AB=CA. Найдите длину стороны AB.

Математика
Периметр треугольника ABC равен 62 см. BC=17 см,AB=CA. Найдите длину стороны AB.
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Гость:
62-17=45 45:2=22.5 см Ответ: 22.5 см
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