Какие вы знаете дискриминации личности

Обществознание
Какие вы знаете дискриминации личности
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дискриминация личности - нарушение прав человека . пример : Один человек не имеет права нарушать личное пространство другого человека . Когда человека заставляют делать что-то против его воли .
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