Охарактеризуйте действия ссср во время кризиса 1956 года в Венгрии
История
Охарактеризуйте действия ссср во время кризиса 1956 года в Венгрии
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Внутрипартийная борьба в Венгерской партии труда между сталинистами и сторонниками реформ началась с самого начала 1956 года и к 18 июля 1956 г. привела к отставке Генерального секретаря Венгерской партии труда Матьяша Ракоши, который был заменён на Эрнё Герё (бывшего министра госбезопасности) . Отстранение Ракоши, а также вызвавшее большой резонанс Познанское восстание 1956 г. в Польше, привели к росту критических настроений в среде студенчества и пишущей интеллигенции. С середины года начал активно действовать «Кружок Петёфи» , в котором обсуждались самые острые проблемы, встающие перед Венгрией. Активную роль в провоцировании недовольства сыграли западные спецслужбы, в частности британская разведка, готовившая на своих базах в Австрии отряды боевиков, позже заброшенные в Венгрию.
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