Какие взгляды и убеждения выявляются в монологе Петрушка вечно ты с обновкой

Литература
Какие взгляды и убеждения выявляются в монологе Петрушка вечно ты с обновкой
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фамусов имел ввиду, что Петрушка вечно рассеянный, неуклюж. То с локтём побитым придётся(обновкой).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Для чего нужно изучать фонетику и орфоэпию
Ответить
Математика
Реши уравнение (х+27)-12=42. 115-(35+у)=39
Ответить
Қазақ тiлi
ЭТО НАДО ПЕРЕВЕСТИ! НА КАЗ.ЯЗ БЕЗ ПЕРЕВОДЧИКА ЕСЛИ ЧЕРЕЗ ПЕРЕВОДЧИК БАН!!! ДАЮ 30 Б??ЛЛОВ!!!! Словарь использует каждый человек. Словарь нам н...
Ответить
Литература
Что означает эпитет "Чёрный отдалённый путь"?
Ответить
Русский язык
Как пишется слово прЕсечь ссору или прИсечь ссору
Ответить