Какие взгляды и убеждения выявляются в монологе Петрушка вечно ты с обновкой
Литература
Какие взгляды и убеждения выявляются в монологе Петрушка вечно ты с обновкой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фамусов имел ввиду, что Петрушка вечно рассеянный, неуклюж. То с локтём побитым придётся(обновкой).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Қазақ тiлi
ЭТО НАДО ПЕРЕВЕСТИ! НА КАЗ.ЯЗ БЕЗ ПЕРЕВОДЧИКА ЕСЛИ ЧЕРЕЗ ПЕРЕВОДЧИК БАН!!! ДАЮ 30 Б??ЛЛОВ!!!! Словарь использует каждый человек. Словарь нам н...