ЭТО НАДО ПЕРЕВЕСТИ! НА КАЗ.ЯЗ БЕЗ ПЕРЕВОДЧИКА ЕСЛИ ЧЕРЕЗ ПЕРЕВОДЧИК БАН!!! ДАЮ 30 Б??ЛЛОВ!!!! Словарь использует каждый человек. Словарь нам нужен для того чтобы узнать узнавать слова или переводить. В словаре используются м...
Қазақ тiлi
ЭТО НАДО ПЕРЕВЕСТИ! НА КАЗ.ЯЗ БЕЗ ПЕРЕВОДЧИКА ЕСЛИ ЧЕРЕЗ ПЕРЕВОДЧИК БАН!!! ДАЮ 30 Б??ЛЛОВ!!!! Словарь использует каждый человек. Словарь нам нужен для того чтобы узнать узнавать слова или переводить. В словаре используются много разных языков: английский, русский, казахский, немецкий. Словарь можно использовать онлайн и оффлайн. В онлайн словаре больше возможностей, а в оффлайн меньше. Словари нам нужны в употреблении и учебе. С помощью словаря можно учить языки и прослушивать слова. Я использую словарь для того чтобы перевести слова.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сөздікті кез келген адам қолданады. Сөздік бізге сөздерді білу үшін немесе басқа тілге аудару үшін керек. Сөздікте көптеген тілдер қолданылады: ағылшын, орыс, қазақ, неміс тілдері. Сөздікті онлайн мен оффлайнда қолдануға болады. Онлайн сөздікте мүмкіндік көбірек, ал оффлайнда азырақ. Сөздіктер бізге қолданыста және сабақта қажет. Сөздік көмегімен тілді үйренуге және сөздерді тыңдауға болады. Мен сөздікті сөздерді аударуға қолданамын.
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