ЭТО НАДО ПЕРЕВЕСТИ! НА КАЗ.ЯЗ БЕЗ ПЕРЕВОДЧИКА ЕСЛИ ЧЕРЕЗ ПЕРЕВОДЧИК БАН!!! ДАЮ 30 Б??ЛЛОВ!!!! Словарь использует каждый человек. Словарь нам нужен для того чтобы узнать узнавать слова или переводить. В словаре используются м...

Қазақ тiлi

ЭТО НАДО ПЕРЕВЕСТИ! НА КАЗ.ЯЗ БЕЗ ПЕРЕВОДЧИКА ЕСЛИ ЧЕРЕЗ ПЕРЕВОДЧИК БАН!!! ДАЮ 30 Б??ЛЛОВ!!!! Словарь использует каждый человек. Словарь нам нужен для того чтобы узнать узнавать слова или переводить. В словаре используются много разных языков: английский, русский, казахский, немецкий. Словарь можно использовать онлайн и оффлайн. В онлайн словаре больше возможностей, а в оффлайн меньше. Словари нам нужны в употреблении и учебе. С помощью словаря можно учить языки и прослушивать слова. Я использую словарь для того чтобы перевести слова.

Автор: Гость