Реши уравнение (х+27)-12=42. 115-(35+у)=39

Математика
Реши уравнение (х+27)-12=42. 115-(35+у)=39
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+27=42+12 х+27=54 х=54-27 х=27 35+у=115-39 35+ у=76 у=76-35 у=41
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