Какие жанры музыки и литературы являются общими для этих видов искусства???

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Какие жанры музыки и литературы являются общими для этих видов искусства???
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Гость:
Ода, пьеса, баллада, водевиль.
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