Какие животные занесены на красные страницы Красной Книги птицы мои птицы дронт серый Дельфин зебра квагга
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Какие животные занесены на красные страницы Красной Книги птицы мои птицы дронт серый Дельфин зебра квагга
Ответ(ы):
Гость:
Чернозобая гагара,малая качурка, хохлатый баклан,черный аист,белошей,мандаринка (это все птицы))
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