Какие знаки дорожного движения напоминают эти объекты?
Окружающий мир
Какие знаки дорожного движения напоминают эти объекты?
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Гость:
Пешеходный переход"зебра" Кирпичь Знак запрещающий проезд
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